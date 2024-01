Dakar2024. Carles Falcon não resiste a ferimentos e morre

“Carles (Falcon) deixou-nos. A equipa médica confirmou que as lesões neurológicas provocadas pela paragem cardiorrespiratória, motivada pelo acidente, eram irreversíveis”, informou a equipa TwinTrail Racing Team, em comunicado.



Carles Falcon sofreu uma queda em 7 de janeiro, no decurso da etapa entre Al-Henakiyah e Al-Duwadimi, na Arábia Saudita, tendo sido transportado em “estado grave” para um hospital de Raide e, posteriormente, transferido para Espanha.



A organização da 46.ª edição da prova enviou assistência médica através de helicóptero após ter sido alertada por um piloto que seguia atrás do "motard" espanhol, que competia numa categoria sem assistência mecânica e ficou gravemente ferido após embater com a cabeça no chão.



“Carles era uma pessoa sorridente, sempre ativa, que amava tudo o que fazia, em particular o que estivesse relacionado com as motos. Deixou-nos a realizar o seu sonho: correr no Dakar”, assinalou a equipa do motociclista espanhol.