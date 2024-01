Dakar2024. Ignacio Cornejo vence nas motas e lidera

O piloto da equipa oficial da Honda, gerida pelo português Ruben Faria, concluiu os 299 quilómetros cronometrados de hoje com o tempo de 2:51.11 horas, deixando o segundo classificado, o norte-americanoa 2.59 minutos, com o argentinoem terceiro, a 3.18., na oitava posição, foi o melhor português na etapa de hoje.foi 22.º eo 35.º., em 52.º, foi hoje o segundo classificado dos veteranos, classificação que lidera com quase duas horas de vantagem.Na geral das motas, "Nacho" Cornejo assumiu a liderança, por troca com Ross Branch (Hero), que está, agora, a 1.15 minutos. Atrás do piloto do Botswana está Ricky Brabec, a 4.56 minutos do líder.Rui Gonçalves é 14.º, a 54.28 minutos.Nos automóveis, o francêsconquistou uma etapa da prova pela 24.ª vez, primeira nesta edição. O antigo piloto de ralis, nove vezes campeão mundial, é o quinto piloto diferente a vencer nesta edição do Dakar em cinco dias de prova já disputados (incluindo o prólogo).Loeb gastou 2:36.02 horas, deixando o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) na segunda posição, a 1.08 minutos. O qatari Nasser Al-Attiyah (BRX) foi o terceiro, a 1.22.O navegador Paulo Fiúza, que acompanha o lituano Vaidotas Zala (Mini), terminou na oitava posição.Na geral,, com 4.29 minutos de avanço para o espanhol Carlos Sainz (Audi), com Al-Attiyah em terceiro, a 11.03.Na quarta-feira disputa-se a quinta etapa da prova, entre Al-Hofuf e Shubaytah, com 645 quilómetros, 118 deles cronometrados. É o regresso do mar de dunas do Quarto Vazio, o deserto da Arábia Saudita.