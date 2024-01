Dakar2024: João Ferreira venceu sétima etapa nos SSV

João Ferreira, que já tinha vencido a quarta tirada, foi o mais rápido na sétima etapa, a mais longa da prova, com 483 quilómetros cronometrados de um total de 873 percorridos.



O piloto leiriense gastou 5:49.37 horas, deixando na segunda posição o francês Xavier de Soultrait (Polaris), a 35 segundos, com a norte-americana Sara Price (Can Am) em terceiro, a 10.45 minutos.



“De nada interessa começar bem se não acabarmos bem. Estamos em crescendo na prova, cada vez mais perto da liderança e só com muito trabalho conseguiremos o nosso objetivo. Estamos cientes das dificuldades, mas acreditamos muito no trabalho que fizemos antes deste Dakar. Estamos preparados para esta luta titânica até Yanbu”, afirmou o piloto de Leiria, que é navegado pelo portalegrense Filipe Palmeiro.



João Ferreira está provisoriamente na quarta posição da geral, mas agora a 11.24 minutos do novo líder, o francês De Soultrait.



Nos automóveis, Sébastien Loeb (BRX) venceu pela terceira vez nesta edição, 26.ª na carreira, e ganhou 10 minutos ao líder, o espanhol Carlos Sainz (Audi).



Loeb gastou 4:59.39 horas, batendo o segundo classificado, o brasileiro Lucas de Moraes (Toyota) por 07.06 minutos. O qatari Nasser Al-Attiyah (BRX), que desde o tempo perdido na etapa maratona passou a ser mochileiro de luxo de Loeb, foi o terceiro, a 9.47.



Na geral, Carlos Sainz, que hoje foi quarto classificado, comanda, com 19 minutos de vantagem sobre Loeb e 1:00.35 horas sobre Lucas Moraes. Sainz recebeu, entretanto, um camião alojamento do rival saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que desistiu na quinta-feira vítima de capotamento.



Quem também ficou de fora hoje foi o sueco Mathias Ekstrom (Audi), com um problema na suspensão traseira.



Nas motas, José Ignacio Cornejo (Honda) venceu pela terceira vez, deixando o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) na segunda posição, a 3.12 minutos, com o irmão Kevin Benavides (KTM) em terceiro, a 3.32.



Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, na 15.ª posição, com António Maio (Yamaha) em 24.º.



Na geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda) lidera, com apenas um segundo de vantagem sobre Ross Branch (Hero) e 6.48 minutos sobre Cornejo.



António Maio é o melhor luso, na 17.ª posição, enquanto Rui Gonçalves recuperou já até 29.º, depois de ter perdido muito tempo na etapa maratona de sexta-feira, com um problema mecânico e falta de gasolina. Mário Patrão (Honda) é 30.º e Bruno Santos (KTM) 31.º.



Na classe Challenger, para veículos ligeiros protótipos, Ricardo Porém (MMP) foi sexto classificado e ocupa idêntica posição na geral.



Na segunda-feira, disputa-se a oitava etapa, uma ligação entre Al Duwadimi a Há il, num total de 458 quilómetros cronometrados.