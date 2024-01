Dakar2024: Piloto espanhol em estado grave após queda na segunda etapa

"Ao quilómetro 448 da especial do dia, às 15:52, o piloto de motas espanhol Carles Falcon foi vítima de uma queda. Tendo sido imediatamente avisada por um outro piloto que o seguia, a organização enviou um helicóptero que transportou o motociclista, em estado grave, ao hospital de Al-Duwadimi", indicou a Amaury Sport Organization (ASO), em comunicado.



A ASO promete mais informação sobre o estado do piloto para as próximas horas.



Carles Falcon tinha sido o 76.º classificado na primeira etapa da prova, disputada no sábado.



Também o português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), acidentado no sábado, confirmou, numa publicação nas redes sociais, que fraturou dois dedos da mão esquerda e que chegou a ficar inconsciente após a queda, sofrida ao quilómetro 82 da primeira etapa da prova.



"Sei que fui acompanhado por outros pilotos, mas só me lembro de estar no helicóptero a ir para o hospital", escreveu o piloto de Barcelos.



Quim Rodrigues Jr. agradeceu ainda a Sebastian Bühler e Joan Barreda, seus companheiros de equipa na Hero, assim como a Maciek Giemza e a Stefan Svitko, todos pilotos que pararam para lhe prestar auxílio.