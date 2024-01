Dakar2024. Sebastian Büher desiste após queda

Bühler, que nasceu na Alemanha e vive há vários anos em Portugal, foi transportado de helicóptero ao hospital, mas, segundo a organização, o seu estado não inspira cuidados.



De acordo com o site oficial da prova, o luso-germânico caiu ao quilómetro 360 da especial. Foi assistido pelos companheiros Toby Price (KTM) e Skyler Howes (Honda).



Quando chegou a equipa médica, o piloto estava consciente e com movimentos em todos os membros, mas queixava-se de dores ao fundo das costas, pelo que foi transportado de helicóptero a um hospital local, “para efetuar exames complementares”.



A equipa Hero já tinha perdido o português Joaquim Rodrigues Jr., no sábado, por queda, no decurso da primeira etapa.



Bühler tinha sido o quarto classificado na etapa de domingo e ocupava o 14.º lugar da classificação geral.