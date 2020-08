Daniel Martínez vence Critério do Dauphiné

O ciclista colombiano Daniel Martínez (Education First) venceu hoje o Critério do Dauphiné, ao bater o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) na luta pelo título, após a desistência do antigo líder, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).