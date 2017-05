Daniel Mestre segundo e Rafael Reis terceiro na Volta a Castela e Leão

Lusa 19 Mai, 2017, 18:42 | Outras Modalidades

Mestre e Reis chegaram a sete segundos de Evtushenko, liderando um grupo de 14 atletas, no qual constavam ainda João Rodrigues (W52-FC Porto), no oitavo lugar, e o espanhol Víctor Etxeberria (Radio Popular Boavista), 12.º.



Evtushenko cumpriu os 168 quilómetros entre Aguilar de Campo e Santibañez de la Peña em 3:58.35 horas.



O resto do pelotão chegou a 22 segundos do líder, com Domingos Gonçalves (Radio Popular Boavista) em 19.º, Daniel Freitas (W52-FC Porto) em 22.º, atrás do seu colega de equipa argentino Ignacio Perez (21.º).



No sábado, os ciclistas cumprem a segunda de três etapas, com 166,4 quilómetros entre Velilla del Río Carrión-Sabero e o Alto de la Camperona.