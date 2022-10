Daniela Campos 22.ª classificada na eliminação dos Mundiais de ciclismo de pista

A ciclista portuguesa, de 20 anos, foi a terceira a ser eliminada, numa corrida ganha pela belga Lotte Kopecky, à frente da italiana Rachele Barbieri, que ficou com a prata, e da norte-americana Jennifer Valente.



Campos foi campeã europeia júnior em 2020, em Itália, e já este ano, em Anadia, conseguiu o bronze também na eliminação, mas já no escalão sub-23, tendo hoje novo passo no crescimento como ‘pistard’.



Kopecky, de 26 anos, juntou o título de hoje ao europeu da eliminação, conquistado em Munique, e somou o terceiro ‘arco-íris’ na pista, depois do madison em 2017 e dos pontos em 2021.



A prova ficou marcada por uma queda que envolveu várias ciclistas pouco depois da eliminação de Daniela Campos, a mais jovem do quinteto luso convocado, e que afastou a japonesa Yumi Kajihara, um dos nomes fortes, e a suíça Michelle Andres.



Ainda hoje, Rui Oliveira compete no scratch, prova em que Maria Martins foi 12.ª classificada na quarta-feira.



Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins e Daniela Campos, num Campeonato do Mundo que decorre até domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris2024.