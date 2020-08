Daniela Campos foi o destaque luso no fecho dos Europeus de estrada de ciclismo

Daniela Campos, que já tinha terminado em nono o contrarrelógio, posicionou-se ao longo dos 68,2 quilómetros do percurso sempre entre as primeiras corredoras e reagiu todas as vezes que algum grupo tentava destacar-se do pelotão.



Na luta pelas medalhas impôs-se a italiana Eleonora Gasparrini, que cumpriu o percurso em 1:54.22 horas, à média de 35,8 km/horas, e foi acompanhada no pódio pelas belgas Matith Vanhove e Katrijn de Clercq, respetivamente segunda e terceira.



Beatriz Roxo, a outra ciclista portuguesa presente na prova, teve uma estreia azarada, já que teve uma avaria logo na primeira volta ao circuito, e terminou no 40.º posto, a 10.22 minutos da vencedora.



Os juniores masculinos foram prejudicados por percalços na prova de 109,2 quilómetros, que teve como vencedor ao ‘sprint’ o dinamarquês Kasper Andersen, com 2:38.28 horas. O checo Pavel Bittner e o belga Arnaud de Lie terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.



Fábio Fernandes teve um furo e João Ferreira foi vítima de queda, contingências que os atrasaram irremediavelmente, numa competição de ritmo sempre elevado, e os levaram a abandonar.



Além do quinto lugar da júnior Daniela Campos, que já tinha sido nona no contrarrelógio, o nono lugar de Miguel Salgueiro na prova de sub-23 e o 14.º de Rui Oliveira constituem os destaques lusos nos Europeus, que terminaram em Plouay.