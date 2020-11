Dardos. José de Sousa conquista Grand Slam 2020

Trata-se do melhor resultado de sempre do jogador natural da Azambuja, de 46 anos, que apenas há dois anos se dedicou à modalidade a tempo inteiro, depois de conquistar o cartão do ProTour.”, disse José de Sousa em declarações à transmissão da PDC, instantes após erguer o troféu.





Percurso imaculado







Sousa qualificou-se para o Grand Slam 2020 por via da vitória no European Darts Grand Prix, em outubro, e terminou a fase de grupos do torneio disputado em Inglaterra no segundo lugar, com duas vitórias (5-4 ao polaco Krzysztof Ratajski e 5-1 à inglesa Lisa Ashton) e uma derrota (5-2) frente ao inglês Michael Smith.Depois de vencer o "qualifier" Dave Chisnal por 10-7, nos oitavos de final, voltou a cruzar-se com o quarto classificado da Ordem de Mérito PDC, mas desta vez levou a melhor sobre Michael Smith por 16-14.Nas meias-finais, o jogador que representa a Phioenixdarts desde agosto bateu por 16-12 o conceituado jogador australiano Simon Whitlock, que chegou ao Grand Slam 2020 como "qualifier".