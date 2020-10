Dário Moitoso bicampeão nacional de trail

O Campeonato Nacional, este ano disputado no Penacova Trail do Centro, foi altamente competitivo, com o atleta faialense a conquistar os 30 km de prova em primeiro lugar, com um tempo de 02h50m45s.



Esta conquista garante, para já, a presença do jovem faialense na Seleção Nacional de Trail, e deixa as expectativas ainda mais elevadas para os próximos eventos competitivos, com destaque para o Golden Trail Championship by Salomon, evento que acontece já no fim deste mês de outubro, nas ilhas do Faial e do Pico, nos Açores, com a chancela organizativa do Azores Trail Run ® .