Daryl Impey vence quarta etapa da Volta à Suíça ao `sprint`

O veterano de 37 anos logrou a 30.ª vitória profissional da carreira ao concluir os 190,8 quilómetros entre Grenchen e Brunnen em 4:14.09 horas, à frente do australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), segundo, e do dinamarquês Soren Kragh Andersen (DSM), terceiro.



As contas da geral mantêm Williams na liderança, a meio da corrida, e o dinamarquês Andreas Kron (Lotto Soudal) em segundo, a seis segundos, com o britânico Geraint Thomas (INEOS) a subir hoje a terceiro, a sete.



Os dois portugueses em prova escalaram hoje posições na geral, com Nelson Oliveira (Movistar) agora em 41.º, a 3.14 minutos, e o antigo tricampeão da corrida Rui Costa (UAE Emirates) em 81.º.



Na quinta-feira, a quinta etapa liga Ambri a Novazzano em 190,1 quilómetros 'ondulados'.