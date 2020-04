Davide Martinelli pedala para entregar medicamentos a desfavorecidos

O britânico, quatro vezes vencedor da Volta a França, destacou na rede social Twitter o gesto de Martinelli, uma ideia "genial em tempos tão tristes".



O corredor de 26 anos, filho do diretor da Astana, Giuseppe Martinelli, entrega medicamentos e outros bens de primeira necessidade na cidade de Lodetto, equipado apenas com a bicicleta, uma máscara, luvas e uma mochila, apoiando sobretudo os idosos, mais vulneráveis à infeção.



Martinelli revelou que a ideia partiu do primo, Stefano, e de um grupo de amigos, que iniciaram um esquema de distribuição de medicamentos pelas pessoas de terceira idade da zona onde vivem.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 47 mil morreram. Dos casos de infeção, cerca de 180.000 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com mais de 510 mil infetados e 35 mil mortos.



Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.915 óbitos em 115.242 casos confirmados até hoje.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 209 mortes e 9.034 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.