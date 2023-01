De Loore bate Jianu e vence Oeiras Indoor 1 no Jamor

De Loore, número 341 mundial, precisou de apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 6-2, para levar de vencida o jovem adversário, de 21 anos, que figura no 304.º lugar no ranking, ao cabo de uma hora e 20 minutos.



Graças ao triunfo no primeiro torneio internacional do ano no Jamor, o tenista belga conquistou, aos 29 anos, o primeiro título ‘challenger’ da carreira, no mesmo dia em que arrancou o ‘qualifying’ do Oeiras Indoor 2.



Entre a representação portuguesa, Fábio Coelho foi eliminado na abertura do Oeiras Indoor 2 pelo turco Cem Ilkel, por 6-3 e 6-4, e Henrique Rocha cedeu diante o brasileiro Gabriel Decamps, por 7-5 e 6-3, enquanto Tiago Pereira foi derrotado pelo francês Kenny De Schepper, com os parciais de 6-1 e 6-0.