De Vries ganha etapa, Davide Piganzoli conquista Volta a Antalya

O ciclista neerlandês Hartthijs de Vries (TDT) venceu hoje ao sprint a quarta e última etapa da Volta a Antalya, na Turquia, que confirmou o triunfo final do italiano Davide Piganzoli (Team Polti Kometa).

De Vries cumpriu os 183,9 quilómetros de uma tirada com início e fim em Antalya em 04:16.08 horas, batendo o belga Fabio van den Bossche (Alpecin – Deceuninck) e o italiano Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team), que completaram o pódio.



Luís Mendonça (Sabgal-Anicolor) foi o melhor português, em 68.º, a 5.12 minutos.



Na geral, um pódio imutável e completamente italiano, com Piganzoli a superiorizar-se a Alessandro Pinarello, por 18 segundos, e a Eduardo Zambanini, por 24.



Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor) foi o melhor luso, apesar de cair 12 posições, sendo 37.º, a 6.54, enquanto o dinamarquês Mathias Bregnhoj foi o melhor da equipa lusa, no 29.º posto da geral, a 3.05.