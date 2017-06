Décima vitória para Rafael Nadal em Roland Garros

Lusa 11 Jun, 2017, 16:49 / atualizado em 11 Jun, 2017, 17:02 | Outras Modalidades

Nadal com a taça de vencedor do Roland Garros | Christian Hartmann - Reuters

Recordista de vitórias na terra batida do Grand Slam francês e vencedor de todas as finais que ali disputou, o número quatro mundial é também o único jogadores com 10 vitórias no mesmo `major` no setor masculino.

Rafael Nadal, de 31 anos, atingiu também a 15.ª vitória em torneios do Grand Slam e isolou-se nesse capítulo atrás do suíço Roger Federer, que ostenta um recorde de 18 vitórias nos quatro principais eventos do ténis. (Christian Hartmann - Reuters)