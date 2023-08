Décio Andrade ganha prata no martelo na China

O atleta do Benfica, de 26 anos, assegurou o segundo lugar com um arremesso a 73,43 metros, na sua sexta e última tentativa, ficando a 20 centímetros do vencedor (73,63) e relegando o polaco Dawid Pilat para o terceiro posto (72,27).

O lançador, natural do Funchal, tem como melhor marca pessoal os 73,77 metros alcançados em Long Beach, nos Estados Unidos, em 14 de abril último, uma marca ainda distante dos 76,86 do recorde nacional, na posse de Vítor Costa, desde 21 de julho de 2004.

Décio Andrade junta-se aos outros quatro medalhados da missão organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) aos Jogos Mundiais Universitários de 2023, casos dos nadadores Camila Rebelo, com a prata nos 100 e nos 200 metros costas, e Gabriel Lopes, ouro nos 200 bruços, do velocista João Coelho, campeão nos 400 metros, e da também lançadora Eliana Bandeira, igualmente segunda no peso.