Del Potro e Gasquet falham Open da Austrália devido a lesões no joelho

"Juan Martín del Potro, que esteve duas vezes nos quartos de final, informou que estará ausente do Open da Austrália, por continuar a recuperar de uma lesão num joelho", revelou a organização do ‘major’ australiano na rede social Twitter.



O argentino de 31 anos, que disputou os quartos de final em Melbourne em 2009 e 2012, não joga desde junho, quando agravou a sua lesão no joelho direito na relva do torneio de Queen’s.



O vencedor do Open dos Estados Unidos de 2009 e antigo número três do ‘ranking’ mundial tem um longo historial de lesões, figurando atualmente na 120.ª posição da hierarquia ATP.



Além de Del Potro, a organização do primeiro ‘Grand Slam’ do ano confirmou ainda a ausência do francês Richard Gasquet, também com uma lesão no joelho, no caso o esquerdo.



Campeão do Estoril Open em 2015, o francês, 60.º classificado do ‘ranking’, esperava regressar ao circuito em Melbourne Park, mas não conseguiu recuperar de uma lesão que arrasta desde outubro.



O Open da Austrália, primeiro ‘Grand Slam’ da temporada, decorre entre 20 de janeiro e 02 de fevereiro, em Melbourne.