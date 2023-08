Delio Fernández vence na Torre e conquista a amarela

Fernández, de 37 anos, cumpriu os 184,3 quilómetros entre Mação e a Covilhã, no alto da Torre, em 5:21.59 horas, conseguindo a quarta vitória em etapas na prova, com seis segundos de vantagem para o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), segundo, e 19 para o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), terceiro.



Nas contas da geral, o sexto classificado da Volta em 2022 é o novo líder, com cinco segundos de vantagem para Stüssi, segundo, e 10 para Juaristi, com Henrique Casimiro (Efapel) como melhor português, em quarto, a 41.



Na terça-feira, a sexta etapa liga Penamacor à Guarda em 168,5 quilómetros, última tirada antes de um dia de descanso, na quarta-feira.