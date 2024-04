Delmino Pereira na Comissão de Honra da candidatura de Cândido Barbosa à FPC

Delmino Pereira, que preside à FPC há 12 anos e não se pode candidatar a um novo mandato, apoia a candidatura do antigo ciclista, de 49 anos, assim como os seus antecessores no cargo, Artur Lopes e Henrique Castro.



“Fiz parte de um grupo de pessoas que desafiou, há uns tempos, o Cândido a candidatar-se. A partir do momento em que ele aceitou este desafio, entendi que devia fazer parte da Comissão de Honra”, justificou.



Em declarações à Lusa, após a apresentação da candidatura do duas vezes vice-campeão da Volta a Portugal (2005 e 2007) no auditório do Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, Delmino Pereira explicou que, apesar de terem surgido mais nomes candidatos à presidência do organismo, nomeadamente o de Sandro Araújo, um dos seus atuais vice-presidentes, mantém o seu apoio a Barbosa.



Além dos três antigos presidentes da FPC, a Comissão de Honra da candidatura do ‘Foguete da Rebordosa’, nome pelo qual ficou conhecido o popular antigo ciclista, inclui o quatro vezes vencedor da Volta a Portugal Marco Chagas, Paulo Couto, presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais, Ricardo Scheidecker, diretor técnico da Tudor, equipa suíça do segundo escalão mundial, João Correia, agente, entre outros, de João Almeida e Rui Costa, Tiago Ferreira, campeão mundial de Maratonas BTT (XCM) em 2016, ou Joaquim Gomes.



“Julgo que é fundamental na liderança da FPC alguém que tenha uma relação umbilical à modalidade e que tenha chegado ao coração do povo e seja reconhecido por todos. Alguém que, numa situação extrema, ligue a um secretário de Estado e um presidente de câmara. Sinceramente, o Cândido desempenha na perfeição este papel”, defendeu o diretor da Volta a Portugal.



Discursando ainda antes de Barbosa apresentar o seu projeto, Joaquim Gomes destacou o “momento crucial para o futuro do ciclismo português” e notou que o futuro presidente da FPC terá trabalho redobrado “fruto da modernização do ciclismo” e das suas várias vertentes.



Também o olímpico David Rosa, que representou Portugal no ‘cross country’ olímpico em Londres2012 e Rio2016, destacou que Barbosa representa a génese lutadora do ciclista português.



“É um candidato que sabe o que é o ciclismo por dentro, o sofrimento que os ciclistas passam, mas também […] o que é necessário para pôr uma corrida de pé”, referiu, enquanto o paraciclista Telmo Pinão, membro da Comissão de Honra, alertou para as dificuldades que o antigo sprinter terá pela frente, nomeadamente para “encontrar novos atletas para a modalidade”.



Numa sala lotada por rostos do ciclismo português, Cândido Barbosa revelou que escolheu José Soares, atualmente diretor da FPC, para vice-presidente, Francisco Fernandes para presidente da Assembleia Geral, Alexandre Almeida para o Conselho Fiscal, Sandra Almeida para o Conselho de Disciplina, Rui Bernardo para o Conselho de Arbitragem, ficando por anunciar o nome para o Conselho de Justiça.



A mandatária da candidatura de Barbosa, hoje apresentada, é Celina Carpinteiro, diversas vezes campeã nacional em estrada e BTT.