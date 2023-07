Denia Caballero só com vitórias desde que reside em Portugal

A cubana Denia Caballero voltou a ganhar uma prova de lançamento do disco em Portugal, vencendo em Braga, três dias após ter ganhado em Leiria, já com a camisola do Torreense.

Caballero, de 33 anos, antiga campeã mundial e medalhada de bronze nos Jogos Olímpicos em 2016, atirou a 61,59 metros, batendo a portuguesa Irina Rodrigues, individual, que conseguiu 56,16.



A cubana abandonou a seleção cubana no "meeting" de Castellon, Espanha, em 14 de junho, fixando-se poucos dias depois em Portugal, já com a camisola do Torreense. Pela equipa de Torres Vedras, já ganhou três provas: o torneio de S. Pedro, em 28 de junho (61,47), uma prova extra no Nacional de sub-23, em Leiria (61,11) e agora no "meeting" de Braga.



Neste momento, Caballero é a terceira melhor cubana e pelas marcas feitas em 2023 teria uma qualificação fácil para o Mundial de Budapeste.