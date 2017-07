Derrick Rose confirmado nos Cleveland Cavaliers

Lusa 25 Jul, 2017, 21:24 | Outras Modalidades

"Estamos muito satisfeitos por podermos juntar ao nosso plantel um jogador do calibre de Derrick Rose. Derrick podia ter-se juntado a outras equipas, mas o seu objetivo é ganhar. Estamos confiantes que ele se vai adaptar perfeitamente à nossa equipa e vai ajudá-la de várias maneiras", disse o novo diretor geral dos 'Cavs', Koby Altman.



A equipa de Cleveland não anunciou a duração do contrato, mas a imprensa norte-americana tem noticiado um acordo de um ano por 2,1 milhões de dólares (1,8 milhões de euros), cerca de 10 por cento do que recebia nos Knicks (21,3 milhões de dólares)..



Ainda ao serviço dos Chicago Bulls, que deixou no início da última temporada, Rose, de 28 anos, tornou-se em 2011 o mais jovem jogador a ser eleito jogador mais valioso (MVP) da fase regular.



Contudo, duas graves lesões no joelho impediram que voltasse a atingir o seu potencial, entrando agora nos Cavaliers, nos quais deveria ser suplente de Kyrie Irving, mas o base titular da equipa terá, de acordo com a imprensa, pedido para ser transferido.