Desde 2006 que não havia tantas mudanças de líder na Volta

É preciso recuar até 2006 para encontrar uma edição com tantas mudanças de líder – nesse ano foram nove -, ‘sintoma’ de uma Volta extremamente equilibrada, em que o suíço da Voralberg, vencedor de uma entediante sétima etapa, é cada vez mais uma séria ameaça às pretensões das equipas nacionais. Foi ao sprint que Colin Stüssi se impôs no alto do Larouco , diante do espanhol Luis Ángel Mate (Euskaltel-Euskadi) e dos portugueses António Carvalho (ABTF-Feirense) e Henrique Casimiro (Efapel), com os quatro a cortarem a meta com o tempo de 04:16.59 horas, dois segundos à frente de Frederico Figueiredo, que hoje demonstrou ser a aposta mais segura da Glassdrive-Q8-Anicolor, após a quebra do ex-camisola amarela Artem Nych.“É uma sensação fantástica. Neste momento, estou nas nuvens. Estou um bocado sem palavras. Se calhar, preciso de uns minutos, de umas horas para perceber o que aconteceu. Estou tão feliz e agradecido à equipa”, descreveu Stüssi.Este ‘anónimo’ do pelotão, que aos 30 anos soma apenas a quarta vitória (e a mais importante) da carreira, é o novo líder da geral, com Nych a ser agora segundo, a 28 segundos – perdeu 48 na tirada -, e Maté terceiro, a 34.“A Volta a Portugal é uma corrida dura. Penso que não está acabada até ter acabado. Tens um momento mau, um momento de azar e a corrida pode potencialmente acabar. Neste momento, quero apenas correr dia a dia”, disse o suíço, confessando-se surpreendido consigo mesmo.Os ataques começaram logo à saída de Torre de Moncorvo, mas a fuga do dia só haveria de formar-se quando estavam decorridos cerca de 70 quilómetros dos 162,6 até ao ponto mais alto de Montalegre, com o camisola da montanha César Fonte e o seu companheiro Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), quarto na Volta2022, e Joaquim Silva (Efapel) a serem os nomes mais ‘sonantes’.No grupo de 12 estavam ainda Iván Cobo (Kern Pharma), Mario Aparicio (Burgos-BH), Moran Vermeulen (Vorarlberg), António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO), João Medeiros (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Carlos Salgueiro (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), Pedro Andrade (ABTF-Feirense) e César Martingil (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho).Com a Glassdrive-Q8-Anicolor a comandar o pelotão, os fugitivos não foram além dos dois minutos de vantagem, uma margem demasiado curta para a escapada ser bem-sucedida numa jornada com duas contagens de montanha de primeira categoria.Foi precisamente a primeira delas, a de Torneiros, a condenar irremediavelmente a fuga – acabou ao quilómetro 126,5 -, mas também Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), o segundo classificado da geral à partida para a etapa de hoje, que perdeu 12.36 minutos na meta.Assim, em Montalegre, onde ‘Fred’ sprintou para ganhar segundos de bonificação e teve resposta imediata da sua ‘sombra’ Henrique Casimiro (Efapel) – o alentejano, que passou primeiro na meta volante, parece mais apostado em marcar o trepador da Glassdrive-Q8-Anicolor do que em tomar a iniciativa de lutar pelo pódio -, o ‘pelotão’ estava já reduzido aos favoritos e alguns dos seus escudeiros.Foi Mauricio Moreira, o campeão convertido em gregário de luxo, o responsável pela primeira movimentação na ascensão ao Larouco, levando Figueiredo na roda, para resposta imediata da Euskaltel-Euskadi. A sobrevalorizada subida continuou monótona, sem ataques, com o momento de fraqueza do então camisola amarela Artem Nych, a três quilómetros do alto, a ser o único verdadeiro motivo de interesse.A debilidade do russo marcou a entrada ao serviço de Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), o líder da juventude que fez um trabalho excecional em nome de António Carvalho no grupo de favoritos, do qual descolou também o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), que ainda assim conseguiu salvar o quarto lugar da geral, a 43 segundos do novo camisola amarela.“Quando sentimos um pouco da fraqueza do Artem Nych tentámos aproveitar e também tentámos perceber como é que estavam as forças dos adversários. E conseguimos ganhar tempo não só ao Artem como também ao da Euskadi [Juaristi], mas acabei por perder seis segundos para agora o líder e acabei por perder dois para o Maté, que é sempre [tempo] importante”, afirmou o líder da ABTF-Feirense e terceiro classificado da passada edição, cada vez mais na ‘pole position’ para a amarela final.Na geral, Casimiro continua a ser o melhor português, na quinta posição, a 45 segundos, com Carvalho e Figueiredo, que hoje demonstraram que são aqueles que mais querem ganhar a Volta, atrás de si.Na sexta-feira, as montanhas dão um ‘descanso’ ao pelotão, na ligação de 146,7 quilómetros entre Boticas e Fafe, com o troço de terra batida a ser o principal atrativo da oitava etapa.