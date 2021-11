Desistência de Berrettini coloca Medvedev nas meias-finais das ATP Finals

O vice-líder da hierarquia mundial alcançou o segundo triunfo no Grupo Vermelho, ao impor-se diante do alemão Alexander Zverev (terceiro pré-designado da competição), por 6-3, 6-7 (3-7) e 7-6 (8-6), em duas horas e 39 minutos.



O jogador transalpino foi substituído pelo compatriota Jannik Sinner, 11.º colocado do ranking mundial, que se estreia na prova de elite do circuito masculino, aos 20 anos, quando defrontar o polaco Hubert Hurkacz (9.º) esta noite.



Graças à desistência de Berrettini e aos seus triunfos sobre Zverev e Hurkacz, Medvedev já garantiu a vitória na 'poule'.



A competição realizada no piso rápido da cidade transalpina é a última da temporada e reúne os oito melhores tenistas do ano civil.