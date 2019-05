Despiste de José Pedro Fontes entrega triunfo no Rali de Mortágua a Ricardo Teodósio

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 19:07 | Outras Modalidades

Foi um rali muito emotivo e competitivo, com vários pilotos a vencerem especiais de classificação e a passarem pela liderança da prova, mas com o piloto algarvio a chegar à vitória beneficiando da desistência do ex-campeão nacional, que `bateu´ em Moitinhal 3, mas sem danos físicos para o piloto e a navegadora, Inês Ponte.



Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) dominou nas especiais citadinas de Águeda e Mortágua, no sábado, mas na secção desta manhã, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), Miguel Barbosa, Pedro Meireles (Volkswagen Polo GTi R5) e o campeão nacional em título, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), venceram cada um uma especial, com o algarvio Ricardo Teodósio a liderar o rali.



A secção da tarde abriu com José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) ao ataque. Venceu quatro especiais e assumiu a liderança, mas com o acidente entregou a vitória a Ricardo Teodósio, que ascendeu também ao topo do Nacional de ralis, ultrapassando na geral o anterior líder, Ricardo Moura, ausente em Mortágua.



Foi o regresso de um piloto português ao lugar mais alto do pódio, depois do triunfo do japonês Arai Hiroki, no ano passado, e do britânico Craig Breen, em 2017.



Armindo Araújo terminou no segundo lugar, com mais 8,9 segundos, e Miguel Barbosa foi terceiro, a 25,9 segundos do vencedor. Pedro Meireles terminou na quarta posição e o seu irmão, Paulo Meireles (Hyundai i20 R5), fechou o `top cinco´.



O campeonato regressa de 30 de maio a 02 de junho, com o Rali de Portugal, em que a classificação será definida no final da primeira etapa do rali.