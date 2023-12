Dez anos depois Sporting conquista Supertaça

O equilíbrio foi uma constante neste dérbi e só já nos 10 minutos finais é que os ‘leões’ conseguiram distanciar-se no marcador, deixando então para trás, em definitivo, um Benfica que até aí esteve na luta pelo triunfo e ao qual faltou guarda-redes à altura.



O encontro começou com um golo de Martim Costa e o Benfica não se ficou e beneficiou logo a seguir de dois livres de sete metros, mas Ole Rahmel converteu apenas um, o suficiente para empatar a partida numa fase ainda precoce.



Martim Costa deu uma vantagem de dois golos aos ‘leões’ (2-4), o Benfica respondeu com dois golos consecutivos, Demis Grigoras foi excluído por ter acertado com a bola na cara do guarda-redes sportinguista Andre Kristensen e, na baliza contrária, Mike Jensen travou Francisco Costa.



Mike Jensen foi um dos três guarda-redes utilizados pelo Benfica neste jogo, juntamente com Gustavo Capdeville e Nikola Zoric, este na segunda parte. Só que Jensen tem uma lesão nas costas e foi substituído e Capdeville e Zoric deram pouco ao Benfica, ao contrário do que sucedeu com os guardiões do Sporting, Leonel Maciel e Andre Kristensen.



O Benfica ia conseguindo controlar Francisco Costa, até então menos assertivo do que na véspera, diante do FC Porto, e o Sporting usou outras armas e com 20 minutos jogados vencia por 11-12.



O equilíbrio prosseguiu e o resultado espelhou isso mesmo durante a primeira parte, com mais vantagens para o Sporting, ainda que por margens que nunca foram além dos dois golos (14-12).



Já com o intervalo à vista, o pivô leonino Christian Moga foi excluído e Bélone Moreira rematou pela última vez, tendo Leonel Maciel defendido e segurado a vantagem mínima dos ‘leões’ antes do descanso (18-17).



O Benfica empatou no primeiro ataque da etapa complementar com um golo vistoso de Demis Grigoras, mas o Sporting ripostou e voltou para a frente (19-20).



Alexis Borges e Natán Suárez, que já andavam ‘pegados’, foram depois excluídos e o jogo continuou intenso e vivo, com os ataques a imporem-se às defesas e o Benfica a correr atrás do resultado.



Os ‘encarnados’ tentaram tudo para não deixar fugir o rival e conseguiram empatar (22-22) uma última vez, após o que o Sporting, com os irmãos Francisco e Martim Costa, Salvador Salvador e, na baliza Leonel Maciel, afastou-se no marcador e não foi mais apanhado.



A vantagem ‘leonina’ cresceu para três golos à entrada para o último quarto de hora, o treinador benfiquista mexeu várias vezes na baliza, mas sem resultados, e a equipa orientada por Ricardo Costa, mais eficaz, com mais soluções individuais e um andebol dinâmico, venceu o jogo e conquistou a Supertaça, título que lhe escapava desde 2012/13.







Jogo no Pavilhão Municipal de Santo Tirso



Benfica - Sporting, 34-38.



Ao intervalo: 17-18.







Com arbitragem de Simão Brandão e Mar Rodrigues, as equipas alinharam e marcaram



- Benfica (34): Mike Jensen, Ole Rahmel (7), Miguel Sánchez-Migallon (4), Alexis Borges (2), Yoav Lumbroso, Ander Izquierdo (5) e Demis Grigoras (4). Jogaram ainda: Bélone Moreira (1), Afonso Mendes, Paulo Moreno (3), Filip Taleski (6), Rui Baptista, Stiven Valencia (2), Gustavo Capdeville e Nikola Zoric.



Treinador: Jota González.



- Sporting (38): Andre Kristensen, Mamadou Gassama (1), Francisco Costa (7), Edney Oliveira (3), Natán Suárez (5), Martim Costa (9) e Étienne Mocquais. Jogaram ainda: Jan Gurri (3), Salvador Salvador (7), Christian Moga (1), João Gomes (1), Edmilson Araújo, Orri Thorkelsson (1) e Leonel Maciel.



Treinador: Ricardo Costa.







Marcha do marcador: 2-3 (05 minutos), 5-5 (10), 9-10 (15), 11-12 (20), 15-15 (25), 17-18 (intervalo), 20-22 (35), 23-24 (40), 24-27 (45), 28-31 (50), 32-34 (55) e 34-38 (final).







Assistência: cerca de 1.200 espetadores.