Dez judocas lusos no Grand Slam Antalya 2023

Com estes ingredientes, os melhores judocas do mundo estão presentes em peso, num total de 600 atletas (263 femininos e 337 masculinos) em representação de 83 países.



Portugal vai estar representado por 10 judocas: Raquel Brito (-48 kg), Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), que são acompanhados pelos treinadores Pedro Soares e Marco Morais.



“Esta é uma ocasião a não perder e, faltando apenas algumas semanas para o Campeonato Mundial de Doha de 2023, há muitos pontos em jogo. A Turquia oferece as melhores condições para que os preparativos finais sejam concluídos antes do principal evento do ano. Este Grand Slam promete ser um viveiro de excelência”, refere o presidente da Federação Internacional de Judo – Marius Vizer, no lançamento do evento.



A competição arranca esta sexta-feira, 31 de março, com as categorias -48 kg, -52 kg e -57 kg femininas e -60 kg e -66 kg masculinas em ação. Raquel Brito (-48 kg), Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg) são os 4 representantes portugueses no dia inaugural.



Raquel Brito (70.ª do ranking mundial) estreia-se em Grand Slams frente à norte-americana Maria Celia Laborde, que ocupa a 20.ª posição do ranking, na primeira eliminatória dos -48 kg.



Na categoria -52 kg, Maria Siderot (47.ª) começa a sua prestação na segunda eliminatória, contra a 15.ª do ranking mundial, Fabienne Kocher (5ª cabeça-de-série), da Suiça.



Telma Monteiro (12.ª) defronta a britânica Nekoda Smythe-Davis (38.ª) na segunda ronda da categoria -57 kg.



Nos -60 kg, Rodrigo Lopes (28.º) estreia-se na segunda eliminatória, onde vai encontrar o vencedor do combate entre o azeri Nazir Talibov (108.º) e o checo David Pulkrabek (29.º).



As eliminatórias têm início marcado para as 7h30 locais (5h30 em Portugal Continental).