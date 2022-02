Dez vice-campeãs de futsal feminino nas pré-eleitas de Portugal para Euro2022

A guardiã Ana Catarina, as alas Sara Ferreira, Cátia Morgado, Pisco e Tânia Sousa, as universais Ana Azevedo e Fifó, a fixo Inês Fernandes e as pivot Carla Vanessa e Janice Silva voltaram a ser chamadas por Luís Conceição, numa lista que ainda será reduzida.



“Nesta primeira fase, vamos trabalhar com 15 jogadoras. Depois, passaremos para as 14 permitidas na prova. O nosso primeiro objetivo é chegar à final do Europeu”, definiu o selecionador nacional, em declarações divulgadas pela página oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet, enaltecendo a presença de atletas dos sub-21.



A ala Carolina Rocha é a única estreante absoluta na seleção principal e, a par de Ana Catarina, que esteve lesionada, a única novidade face ao último estágio, realizado na semana passada, que teve um duplo confronto frente à campeã europeia Espanha.



A guarda-redes Marta Costa, que disputou os primeiros jogos pela equipa das ‘quinas’ diante da ‘roja’ (derrota por 2-5 e vitória por 1-0), mantém-se na convocatória, dominada pelo Nun'Álvares, com seis atletas, e da qual saiu a universal Débora Lavrador (Sporting).



Portugal apurou-se para a fase final do Campeonato da Europa de 2022 em outubro de 2021, ao vencer o Grupo 2 de qualificação, com nove pontos, fruto dos triunfos ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1), que albergou a ‘poule’ em Karlovac.



A formação de Luís Conceição tem encontro marcado nas meias-finais com a Rússia, em 25 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com a Espanha a encarar a Ucrânia, num torneio envolto em dúvidas, devido à ofensiva militar dos russos em solo ucraniano.



A partida de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final estão previstas para 27 de março, três anos após a ‘roja’ se ter imposto a Portugal (4-0), também em Gondomar, numa edição inaugural da prova que contemplou os mesmos quatro finalistas de 2022.



“Não fomos felizes nesse Europeu, mas é uma cidade que nos acolheu muito bem e nos deu um apoio expressivo, tanto nas ‘meias’, como na final. Espero que o público volte a aderir em massa e nos dê uma força extra para construirmos um desfecho diferente”, afiançou Luís Conceição, que dará início ao estágio em 06 de março, em Rio Maior.



Dez dias depois, a comitiva portuguesa vai passar a ficar hospedada até à fase final do Campeonato da Europa em Vila Nova de Gaia, com treinos diários em Gondomar, onde disputará duas partidas de preparação frente à seleção do Brasil, em 18 e 19 de março.