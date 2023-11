Di Giannantonio penalizado `cai` para quarto lugar em Valência

O italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) foi hoje penalizado com três segundos, por ter alinhado com pressão abaixo da permitida no pneu dianteiro, e foi relegado para o quarto lugar do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP.

Di Giannantonio terminou a última corrida do Mundial de motociclismo de velocidade na segunda posição, atrás do compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que assegurou o segundo título de campeão consecutivo.



No entanto, esta penalização colocou-o no quarto lugar da corrida, promovendo o francês Johann Zarco (Ducati), ao segundo lugar, e o sul-africano Brad Binder (KTM), ao terceiro.



Bagnaia venceu a última corrida do ano, confirmando a conquista do título ainda antes de terminar o Grande Prémio, na sequência da queda do espanhol Jorge Martiín (Ducati) sexta volta.



Com estes resultados, Bagnaia chegou aos 467 pontos, mais 39 do que Martín, que foi segundo.



O português Miguel Oliveira (Aprilia), que não participou nesta última ronda devido a uma fratura na omoplata direita sofrida na prova anterior, no Qatar, há uma semana, termina o campeonato em 16.º, com 76 pontos.