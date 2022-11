Dia de derrotas para os clubes portugueses na Liga Europeia de andebol

Única equipa lusa que jogou fora, o Sporting caiu em Espanha perante o Granollers, por 32-29, enquanto o Benfica foi derrotado em casa pelo Goppingen, da Alemanha, por 27-31, e o Águas Santas foi batido na Póvoa de Varzim pelo Eurofarm Pelister, da Macedónia do Norte, por 27-29.



No pavilhão 2 da Luz, os alemães já venciam por 16-11 ao intervalo, com um jogo 'facilitado' pela entrada de rompante, sempre na liderança do marcador.



Em cinco minutos, o Goppingen chegou ao 5-0 e depois foi mantendo sempre uma margem confortável sobre os 'encarnados', campeões em título, que nunca reduziram para menos de dois golos de atraso.



Ole Rahmel, com cinco golos, foi o melhor marcador do Benfica. No Goppingen, Marcel Schiller chegou aos nove e Axel Goller aos sete.



No grupo, A, o Goppingen lidera, com quatro pontos, e o Benfica é quarto, com dois pontos, que resultam de uma vitória e uma derrota.



Em Granollers, para o grupo C, o Sporting também esteve sempre atrás do marcador, depois do empate a um golo, perante o competidor mais forte do grupo.



A equipa da casa já vencia ao intervalo por 17-12, para concluir com 32-29. Nunca na segunda parte o Sporting conseguiu estar a perder por menos de dois, diferença que, de resto, só aconteceu com o 22-20.



Salvador Salvador marcou sete golos pelo Sporting, tantos quantos conseguiu Pol Revira, do Granollers.



O grupo C segue com o Granollers em segundo, com quatro pontos, enquanto o Sporting, com dois pontos, está em quarto.



Para o grupo D, o Águas Santas deu excelente réplica ao Eurofarm Pelister, perdendo por 27-29, com 12-15 ao intervalo.



Sebastien Hennenberg, do Eurofarm Pelister, marcou por sete vezes, enquanto no Águas Santas quem teve o remate mais 'afinado' foi o quarteto composto por Francisco Fontes, Miguel Baptista, Mário Lourenço e Rui Baptista.



O Eurofarm Pelister está em quarto no grupo, com dois pontos, e o Águas Santas em quinto, ainda sem pontuar.