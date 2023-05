Diaz Acosta conquista challenger Oeiras Open 4 de ténis e lusos `vices` de pares

A jogar a quinta final challenger da carreira, Diaz Acosta, número 134 no ranking ATP, impôs-se ao adversário australiano Aleksandar Vukic, 127.º, em apenas dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3, ao cabo de uma hora e 45 minutos.



“Estou muito contente com esta semana. Joguei a um nível muito bom, tanto tenístico, como mental, e gostava de continuar assim durante muitas mais semanas. Hoje, foi um encontro duro, em que no primeiro set tinha de estar muito atento e focado, porque ele joga muito bem, luta por todos os pontos e, se eu baixasse um bocadinho, iria fazer a diferença. Tive de estar muito concentrado e focado e foi graças a isso que consegui ganhar”, explicou o novo campeão do Oeiras Open 4.



Natural de Buenos Aires, e a jogar pela primeira vez em Portugal, Facundo Diaz Acosta, de 22 anos, somou o segundo título consecutivo, após uma breve paragem, na sequência da vitória de há cerca de três semanas no challenger de Savannah. O próximo desafio é já esta semana na qualificação de Roland Garros, segundo ‘major’ da temporada.



Na competição de pares, os jovens Jaime Faria e Henrique Rocha, ambos de 19 anos, não conseguiram superar a experiente dupla adversária, composta pelo britânico Luke Johnson e o neerlandês Sem Verbeek, e acabaram por ceder o título, por 7-6 (8-6), 5-7 e 10-6, ao fim de duas horas de duelo.



“Fizemos uma boa semana. Foi uma pena não termos conseguido vencer hoje, mas podemos fazer coisas bonitas no futuro e, quem sabe, jogar na Taça Davis”, avançou o portuense Rocha no ‘court’, onde Johnson e Verbeek alcançaram o segundo troféu como dupla.



Já o lisboeta Jaime Faria, teceu elogios ao parceiro e “grande amigo”, com quem jogou pares apenas pela segunda vez.



“É um jogador que acrescenta muito nesta luta. É fantástico jogar com ele, tem muita garra e, com certeza, é um dos melhores jogadores portugueses da atualidade”, frisou Faria.