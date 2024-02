O tenista argentino Facundo Díaz Acosta conquistou o primeiro título da carreira no circuito ATP, ao vencer o chileno Nicolás Jarry, 21.º jogador mundial, em dois sets, na final do torneio de Buenos Aires.

O tenista de 23 anos, 87.º do ranking mundial e que recebeu um "wildcard" para participar na prova, bateu o terceiro cabeça de série do torneio de terra batida em uma hora e 46 minutos, o tempo que levou a vencer por 6-3 e 6-4.



Díaz Acosta, que conseguiu o maior triunfo da carreira, acima do título dos Jogos Pan-americanos de 2023, surpreendeu Jarry, "carrasco" do espanhol Carlos Alcaraz, vencedor de 2023, nas meias-finais.