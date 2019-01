Dinamarca afasta campeã França do Mundial de andebol

Lusa Comentários 25 Jan, 2019, 18:56 | Outras Modalidades

Em Hamburgo, a Dinamarca, que coorganiza o Mundial com a Alemanha, chegou ao intervalo a vencer por 21-15 e chegou mesmo a estar a vencer por 10 golos já na segunda parte.



O central Mikkel Hansen foi a grande figura do encontro, ao marcar 12 golos em 15 tentativas, com Rasmus Lauge a ser, com seis golos, o segundo melhor marcador da Dinamarca, que terminou o encontro com 79% de eficácia nos remates.



Na França, que não vai conseguir o terceiro título consecutivo, Kentin Mahe foi o melhor marcador, com oito golos, mais dois do que Melvyn Richardson.



Na final, que se vai disputar no domingo em casa, em Herning, a Dinamarca pode encontrar o outro anfitrião do Mundial, a Alemanha, que hoje defronta a Noruega.