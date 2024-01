Dinamarca perde com Eslovénia e Portugal falha disputa pelo quinto lugar do Europeu

Portugal, que empatou hoje com os Países Baixos (33-33), foi ultrapassado pela Eslovénia no Grupo II, com seis pontos, mais um do que a seleção lusa, que ficou em quarto, a três pontos da Dinamarca e a um da Suécia, que tem menos um jogo.



A Eslovénia garantiu igualmente uma vaga no torneio pré-olímpico para Paris2024, com Portugal a ter de esperar pelo fecho do Grupo I para saber se terá ainda hipóteses, com Alemanha e Hungria, já apuradas, a lutarem com a Áustria, pelos lugares atrás da França, já qualificada para as meias-finais.