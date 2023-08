Dinamarca vence `crono` da Volta a França do Futuro, Portugal em 19.º

Após um percurso de 21 quilómetros, entre Issoudun e Vatan, os dinamarqueses venceram em 28.13 minutos, à frente da França, a 13 segundos, e da Bélgica, a 31, segunda e terceira, respetivamente.



Na geral, Bévort subiu à liderança, com o mesmo tempo do compatriota Simon Dalby e menos sete segundos do que o francês Pierre Thierry.



Com o 19.º tempo de Portugal, a 1.55 minutos da Dinamarca, Gonçalo Tavares mantém-se como o melhor português, na 51.ª posição, a 1.55 minutos da camisola amarela.



António Morgado é 52.º e Alexandre Montez 53.º, ambos aos mesmos 1.55 minutos da liderança, enquanto Lucas Lopes é 73.º a 2.39 minutos, Diogo Gonçalves 116.ª, a 7.34, e José Bicho 140.º, a 14.25.



Na quarta-feira corre-se a quarta etapa, num percurso de 149 quilómetros, entre Aigurande e Evaux-les-Bains.