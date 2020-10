Dinamarquês Casper Pedersen triunfa no Paris-Tours

Os 214 quilómetros da prova foram bastante animados por fugas e marcados por quedas, como a ocorrida pelo quilómetro 50, que levou ao atraso considerável do dinamarquês Soren Kragh Andersen, vencedor da prova em 2018.



Cosnefroy tudo fez para se desembaraçar de Pedersen, o único que o acompanhou nos últimos 30 quilómetros, mas sem sucesso. Pedersen, vencedor este ano de uma etapa na Volta à Dinamarca, sabia que no final "o primeiro a atacar ia ficar bem colocado", como explicou depois, e foi o que fez, já na Avenida de Grammont.



A 50 quilómetros da meta, e após ataque do francês Romain Bardet, a corrida começou a definir-se, numa zona de subidas e alguns caminhos de terra húmida, que enlameavam os ciclistas, a exemplo do que é frequente na Paris-Roubaix.



O pelotão foi-se fragmentando, na sucessão de ataques e contra-ataques, até Cosnefroy e Pedersen ficarem na frente, para o dinamarquês triunfar em 4:51.34 horas.



A 30 segundos chegou um grupo de cinco unidades, que incluía os gauleses Romain Bardet e Warren Barguil.