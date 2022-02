Dinamarquês Jacob Hindsgaul vence Volta a Antália em bicicleta

Mareczko, de 27 anos, ganhou pela primeira vez esta época, ao impor-se ao ‘sprint’ na última tirada, com partida e chegada em Antália, de 156,5 quilómetros, cumpridos em 3:40.22 horas.



No segundo lugar ficou o holandês Arvid de Kleijn (Human Powered Health), com o italiano Matteo Malucelli (Gazprom-RusVelo) em terceiro.



Nas contas da geral, Hindsgaul confirmou a maior vitória da carreira, e a primeira como profissional, após ter vencido a terceira etapa, decisiva nas contas finais.



O italiano Alessandro Fedeli (Gazprom-RusVelo) foi segundo e o luxemburguês Luc Wirtgen (Bingoals Pauwels Sauces WB) terceiro.