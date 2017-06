Ding Ning campeã mundial pela terceira vez

Mário Aleixo - RTP 05 Jun, 2017, 07:30 | Outras Modalidades

A chinesa Ding Ning conquistou o seu terceiro título mundial de ténis de mesa, o segundo consecutivo, em Düsseldorf, onde Maharu Yoshimura e Kasumi Ishikawa arrebataram a primeira medalha de ouro para o Japão em 48 anos.



Ding Ning, de 26 anos e campeã olímpica no Rio2016, impôs-se à sua compatriota Zhu Yuling, que chegou pela primeira vez à final, por 4-2 (11-4, 9-11, 4-11, 12-10, 11-6 e 11-7), reeditando os êxitos de 2011 e 2015.



Pares repartem triunfos



Em pares mistos, Maharu Yoshimura e Kasumi Ishikawa voltaram a conquistar um título mundial para o Japão, que não ocorria desde 1969, quando Toshiko Kowada conquistou o torneio feminino, vencendo no embate decisivo a dupla de Taiwan Chen Chien-An e Cheng I-Ching por 4-3 (8-11, 8-11, 11-8, 10-12, 11-4, 11-9 e 11-5).



Xu Xin, desta vez com Fan Zhendong, revalidou o título em pares masculinos, depois da vitória em 2015 com Zhang Jike, derrotando na final os japoneses Masataka Morizono e Yuya Oshima por 4-1 (11-9, 16-14, 11-9, 6-11 e 13-11).



Os Mundiais de ténis de mesa terminam esta segunda-feira, com as fases finais do torneio masculino e de pares femininos.