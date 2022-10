Dinis Borges obtém melhor classificação entre os pilotos lusos em SuperSport300

O piloto, de 17 anos, natural de Sinta, que no sábado concluiu a primeira corrida no 26.º posto, atrás do outro português Tomás Alonso, ambos ao volante de uma Kawasaki Ninja 400, terminou a prova de hoje a 5,565 segundos do vencedor.



Tomás Alonso, que no sábado terminou no 25.º posto, ficou hoje a uma volta do vencedor, o italiano Mirko Gennai (Yamaha), que gastou 25.28,352 minutos para cumprir as 13 voltas, na distância total de 59,696 quilómetros ao circuito do Autódromo Internacional do Algarve, à média de 140,613 km/h.



Em declarações à Lusa no final da corrida, Dinis Borges disse estar “satisfeito com a classificação alcançada, numa corrida muito complicada, com 20 pilotos a lutar pela vitória”.



“Depois de um fim de semana com bastantes complicações e dificuldades em encontrar o ritmo para fazer uma volta rápida, a corrida acabou por ser muito positiva e correr bastante bem”, apontou.



O piloto luso adiantou que “depois de muito trabalho entre sábado e hoje, foi conseguida uma boa afinação na mota, essencial para o resultado obtido”.



“Com a boa resposta da mota, dei tudo e fiz uma partida muito boa, o que permitiu passar vários pilotos e integrar o grupo da frente, mantendo-me na luta até ao fim”, sublinhou.



Dinis Borges admitiu que “apesar da classificação, fica com uma certa frustração por não ter alcançado o objetivo pretendido para as corridas em Portimão, que era ficar entre os 15 primeiros”.



“Não foi desta, mas pode ser que consiga para a próxima”, concluiu.



O espanhol Alvaro Diaz (Yamaha), que no sábado se sagrou campeão do Mundial de pilotos da categoria, conquistou na corrida de hoje, a última da temporada, o segundo lugar do pódio que ficou fechado com o italiano Matteo Vannucci (Yamaha).