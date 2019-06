Diogo Abreu e Diogo Ganchinho quartos nos trampolins sincronizados

Lusa Comentários 24 Jun, 2019, 17:58 / atualizado em 24 Jun, 2019, 17:59 | Outras Modalidades

A dupla lusa cumpriu a rotina única da final em 50.720 pontos, enquanto a França, medalha de bronze, fez 50.790. A Polónia conaquistou a medalha de ouro com 51.450 pontos e a Ucrânia a de prata com 51.350.

Na terça-feira, Diogo Ganchinho e Diogo Abreu disputam as qualificações do trampolin individual, enquanto Beatriz Martins e Sílvia Saiote competem no sincronizado.

Beatriz ficou hoje a um lugar da final de seis da final singular com a nona posição -- cada país só pode qualificar uma atleta, pelo que uma bielorrussa e uma francesa que a precederam não entram nas contas --, enquanto Sílvia foi 16.ª entre 23 concorrentes.

Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.