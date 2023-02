Diogo Abreu e Pedro Ferreira bronze na Taça do Mundo de trampolins de Baku

Os portugueses só foram batidos por uma dupla do Cazaquistão (Danil Mussabayev e Pirmammad Aliyev), com 51,940 pontos, e da Alemanha (Caio Lauxtermann e Matthias Pfleiderer, atuais campeões do mundo), com 51,080.



Abreu e Ferreira, veteranos do circuito mundial, fazem parte da atual equipa campeã mundial da disciplina, com Lucas Santos, e são vice-campeões do mundo de trampolim sincronizado, tendo voltado a confirmar esses créditos no Azerbaijão.



Apurado para a final de trampolim individual, o olímpico Diogo Abreu ficou às portas de nova medalha, com um quarto lugar a premiar uma rotina que valeu 57,520, melhor do que os 54,790 de Lucas Santos, outro português em prova, no sexto lugar, em competição vencida por Mussaayev, com 59,240.