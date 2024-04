Diogo Cancela conquista segunda medalha nos Europeus de Natação paralímpica

Cancela, que tem praticamente assegurada a presença nos Jogos Paralímpicos Paris2024, nadou a final em 2.27,82 minutos, ficando atrás do grego Dimosthenis Michalentzakis (2.26,30), que arrecadou o ouro, e imediatamente à frente do israelita Mark Malyar (2.30,30), que ficou com o bronze.



O nadador do Louzan Natação, que não tem o braço direito, junta a prata conseguida hoje à conseguida na terça-feira, nos 100 mariposa, e às duas medalhas conseguidas em mundiais, também nos 200 estilos: prata em 2023 e bronze em 2022.



Diogo Cancela, de 21 anos, admitiu que ambicionava chegar ao primeiro lugar, mas lembrou que esteve lesionado há pouco tempo, tendo mesmo ponderado, com os seus treinadores, a possibilidade de não vir aos Europeus.



“Estou satisfeito, apesar de tudo é uma medalha de segundo lugar europeia, estava à espera de mais, queria o primeiro lugar, mas tendo em conta que há três semanas eu e os meus treinadores estávamos a ponderar nem vir por causa de uma lesão no tendão rotuliano, estou satisfeito”, disse.



Numa análise à final, Diogo Cancela admitiu: “A prova não foi o que eu esperava, estava a contar fazer 2.26 [minutos], 2.25, o que dava para ficar em primeiro, mas o resultado não é mau tendo em conta a lesão que tive. Vou ter de trabalhar e focar-me neste resultado para dar o meu melhor nos Jogos”.



O nadador considerou ainda que os resultados nos seus “melhores Europeus de sempre” são “uma motivação para o resto da época e dão bons sinais para os Jogos”, competição para a qual admitiu: “Vai ser preciso treinar muito”.



Pouco antes de Diogo Cancela conseguir a prata, Marco Meneses foi também prata nos 100 metros costas S11, distância na qual tem duas medalhas em Mundiais.



Os Europeus de natação paralímpica, que decorrem até sábado no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Madeira, juntam 427 atletas, entre os quais sete portugueses, oriundos de 51 países.



A competição, que tem categoria Open e, por isso, é aberta a atletas de países não europeus, assume particular importância nos rankings que ditarão a atribuição nominal das quotas para os Jogos Paralímpicos Paris2024, que se realizam entre 28 de agosto e 08 de setembro.