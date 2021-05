Diogo Cancela na final dos 100 metros mariposa dos Europeus de natação adaptada

Diogo Cancela, que não tem o braço direito, parte para a final, agendada para a tarde de hoje, com o sexto melhor tempo das eliminatórias (1.07,46 minutos), nas quais o mais rápido foi o italiano Alberto Amodeo (1.05,45).



Nos 100 metros bruços SB11 (deficiência visual), Marco Meneses conseguiu o nono tempo (1.31,69), marca que lhe permitiu bater o recorde nacional (1.33,99), que já lhe pertencia, mas falhou a presença na final.



Adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, os Europeus de natação adaptada, que decorrem até dia 22, juntam no complexo de piscinas olímpicas do Funchal 380 atletas, de 47 países, entre os quais oito portugueses.