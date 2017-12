Diogo Carvalho falha bronze nos Europeus de piscina curta por dois centésimos

Lusa 15 Dez, 2017, 17:42 | Outras Modalidades

O atleta luso cumpriu a prova em 1.54,18 minutos, a 1,77 segundos do ouro do alemão Philipe Heintz, que bateu o grego Andreas Vazaios por 0,86 segundos e o norueguês Tomoe Zenimoto Havas por 1,75.



Nesta final, o recordista nacional teve a companhia de Alexis Santos, que foi sétimo, com 1.54,85, batendo hoje, pela segunda vez, o seu recorde pessoal, depois de o ter fixado, nas eliminatórias, em 1.55,14.



Esta manhã, ao lado dos compatriotas, numa série inédita, com três atletas portugueses, nadou também Gabriel Lopes, que não conseguiu o apuramento para a final, ao terminar com o tempo de 1.56,14 minutos, tal como João Vital, que, em outra série, registou 2.00,20, novo recorde pessoal.



Miguel Nascimento, na prova dos 50 metros livres, também não conseguiu superar a fase das eliminatórias, ao nadar a distância em 22,12 segundos, tal como Victoria Kaminskaya, nos 200 metros mariposa, com o tempo de 2.10,14 minutos.



No sábado competem Diogo Carvalho, Alexis Santos e Gabriel Lopes nos 100 metros estilos, Victoria Kaminskaya nos 200 metros estilos, Miguel Nascimento nos 100 metros livres e Diana Durães nos 200 metros livres.