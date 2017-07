Diogo Costa conquista bronze em duplo mini-trampolim nos Jogos Mundiais

Lusa 25 Jul, 2017, 19:23 / atualizado em 25 Jul, 2017, 19:25 | Outras Modalidades

Diogo Costa fez 73.100 pontos na final, tendo obtido o terceiro lugar, atrás do norte-americano Alexander Renkert (73.700), segundo, e do russo Mikhail Zalomin (76.600), que conquistou o ouro.



É a segunda medalha de Portugal nos Jogos Mundiais deste ano, depois do par Mariana Souto-José Souto ter sido terceiro classificado na prova de patinagem artística, no domingo.



Hoje estiveram também em ação os patinadores de velocidade Diogo Marreiros e Martyn Dias, que terminaram em 13.º e 26.º, respetivamente, a prova de 10.000 em estrada.