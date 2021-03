Diogo e Pedro Costa sobem ao quarto lugar no mundial da classe 470 rumo a Tóquio

“As condições estavam muito boas na primeira regata e tivemos a sorte de fazer um segundo lugar. Na segunda regata, não encontrámos o ritmo. No inverno fizemos uma boa preparação e aqui estamos a fazer o melhor que sabemos. Vamos ver o que acontece”, disse Pedro Costa, após desempenho que conta já com duas segundas posições em cinco regatas.



A competição, que reúne atualmente 77 tripulações e que até sábado conta com seis países a lutar pelo lugar único para os Jogos Olímpicos, continua a ser comandada pelos espanhóis Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez.



Os líderes do 'ranking' mundial e atuais vice-campeões mundiais reforçaram mesmo a vantagem, ao ganhar uma das regatas.



“Esperamos ser campeões do mundo. Hoje, cometemos uns erros, mas ainda temos muito campeonato pela frente. Vamos trabalhar”, realçou Jordi Xammar.



Os suecos Anton Dahlberg e Fredrik Bergström mantiveram o segundo posto da geral, enquanto o terceiro passou a ser ocupado pelos russos Pavel Sozykin e Denis Gribanov.



As espanholas Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina destronaram as francesas Camille Lecointre e Aloïse Retornaz, atuais campeãs da Europa, num pódio provisório que fica completo com as israelitas Noya Bar-Am e Shahar Tibi.



No primeiro dia do campeonato da Europa de classe RS:X, modalidade olímpica do windsurf, os favoritos confirmaram o seu estatuto, com o holandês Kiran Baldos a vencer e mostrar valor para revalidar o título e juntá-lo ao de campeão mundial.



Após a realização da única regata do dia, o polaco Piotr Myszka, duas vezes campeão do mundo, é segundo classificado e o israelita Yoav Cohen está em terceiro.



A dinamarquesa Laerke Buhl-Hansen lidera a prova feminina, seguida da italiana Giorgia Speciale e da polaca Zofia Noceti Klepacka.