Diogo Marreiros campeão europeu nos 10 mil metros da patinagem de velocidade

”, realçou Diogo Marreiros em declarações reproduzidas em comunicado pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP).O saldo para Portugal no dia de arranque do Europeu, que decorre em Canelas, Vila Nova de Gaia, traduziu-se em quatro medalhas: uma de ouro e três de prata.”, salientou a FPP.





Opinião dos medalhados







Na prova dos 5 mil metros por pontos,venceu a medalha de prata, no escalão de juvenis. “”, relatou o atleta.Também na prova dos 10 mil pontos a eliminar,venceu a medalha de prata, desta feita no escalão de juniores. “”, lançou Marco Lira.A terceira medalha de prata do dia, ficou entregue na prova dos 500 metros sprint de equipas, no escalão de juvenis, aos patinadores”, assinalou o atleta.Por seu turno, Jéssica Rodrigues afirmou ter trabalhado muito para ter uma medalha destas, destacando que foi conquistada em equipa. “”, vincou.

Esta terça-feira, a competição arranca às 10h00, com as provas de 500 metros sprint e de 5 mil e 10 mil a eliminar.