Diogo Narciso 10.º no scratch dos Mundiais de ciclismo de pista

Kuboki, de 35 anos, conseguiu o ouro depois de ser prata em 2022 e 2023, batendo sobre a meta o dinamarquês Tobias Hansen, segundo, e o francês Clement Petit, terceiro.



Numa corrida muito mexida, o português de 22 anos estreou-se com um 10.º lugar depois de se ter mostrado atento às muitas movimentações, com mais de uma dezena de ciclistas a lograr uma volta de avanço ao pelotão, numa sucessão de mexidas precipitadas pelo neerlandês Vincent Hoppezak.



Para Kuboki, foi uma corrida de excelência, depois de 'saltar' para a frente da corrida e manter um ritmo 'diabólico' que o tornou inalcançável.



Apesar do top 10 na estreia em Mundiais de elite, Diogo Narciso mostrou-se frustrado por ter ficado perto da discussão das medalhas.



"Fica um sabor um pouco agridoce, porque falhei tecnicamente no final, é verdade. Tenho de assumir os meus erros. Não ia com más pernas, consegui dar volta, sabia que o lote de ciclistas que o tinha feito era grande. Tentei marcar um desses atletas, mas quando ele saiu, perdi a roda dele. Custou-me discutir as medalhas", declarou.



O português, que vai voltar à pista já na sexta-feira, para a corrida por pontos, lamenta ter recuado no grupo na fase decisiva, ainda que não considere esta "uma má estreia".



"É preciso aprender com os erros. Segue-se a corrida por pontos, de que gosto muito", afirmou.



Antes, na Ballerup Super Arena, Maria Martins foi sexta na corrida de eliminação, a outra discussão de medalhas do dia em que Portugal teve um representante.



Os Mundiais de ciclismo de pista decorrem em Ballerup, na Dinamarca, até domingo, com uma seleção portuguesa encabeçada pelo campeão olímpico do madison Rui Oliveira, incluindo ainda Ivo Oliveira, Diogo Narciso, Maria Martins e Daniela Campos.