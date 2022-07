Diogo Narciso ganha prata no Europeu de pista sub-23

Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), o colégio tomou a decisão "depois de rever a prova", com Narciso a somar 63 pontos e a ficar a um de se sagrar campeão europeu em Sangalhos.

O título foi para o austríaco Maximilian Schmidbauer, com 64 pontos, enquanto o francês Gregory Pouvreault conseguiu o bronze, com 53, após a prova de domingo, com o resultado em suspenso até à manhã de hoje.

Esta é a segunda medalha portuguesa nos Europeus, depois do bronze de Daniela Campos no scratch, também em sub-23.

Hoje, penúltimo dia dos Europeus, Marta Carvalho e João Cunha, da categoria júnior, vão disputar a corrida por pontos. Os sub-23 vão correr na prova de omnium, com Daniela Campos e Daniel Dias a serem os representantes lusos.