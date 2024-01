Diogo Narciso nono classificado na eliminação nos Europeus de ciclismo pista

Narciso foi afastado da prova, com 17 participantes à partida, no nono posto, em corrida vencida pelo dinamarquês Tobias Hansen, secundado pelo britânico William Tidball. O belga Jules Hesters ficou com o bronze.

A eliminação causou surpresa no corredor luso, que levou as mãos à cabeça após a eliminação e quando o `photo finish` parecia dar-lhe razão. No entanto, o relatório final dos resultados esclarece que Narciso foi afastado por "corrida perigosa".

Medalhado em Europeus sub-23, Narciso abriu a participação lusa no evento nos Países Baixos, que dá início à fase final de apuramento para Paris2024, que terá no programa olímpico o omnium e o madison.

Portugal está inserido em lugares de qualificação no omnium masculino e feminino, além do Madison masculino, procurando reforçar essas posições, com a participação do campeão do mundo do omnium, Iúri Leitão, e a única `pistard` olímpica portuguesa, Maria Martins.

Na quinta-feira, Rodrigo Caixas compete no contrarrelógio de um quilómetro, enquanto Maria Martins `ataca` o scratch, enquanto, depois, Iúri Leitão e Rui Oliveira fazem dupla no Madison, um dos destaques do evento em Apeldoorn.